Dilan Polat'ın avukatı canlı yayında o belgeyi açıkladı

Canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Dilan Polat'ın avukatları Polat'ın yıllık cirosu ve ödediği vergiye dair verdiği yanıt dikkat çekti.

Dilan Polat lüks yaşantısıyla ve hakkındaki iddialarla gündemde olmaya devam ediyor. Polat'ın avukatları son olarak 2. Sayfa'ya konuk oldu. Müge ve Gülşen avukatları soru yağmuruna tuttu.

Dilan Polat'ın cirosu ve ödediği vergi de avukatlara soruldu. Polat'ı önce ne diyeceğini bilemedi ardından "4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir" deyince sunucular "7 milyon Dilan Polat için az, o arabalar, o hediyeler" diyerek bu rakama inanamadı.

Dilan Polat'ın avukatı konuşmasının devamında "Konuşulanlar vergilendirmez. 7 milyon ödenen verginin cirosu 100 milyon vardır, net değil" dedi.

Gülşen ve Müge ise bu rakamlara inanamadı. Gülşen konuşmasında "Her gün beşi biryerdeler, pırlantılar, bu yedi milyon az geldi" dedi.