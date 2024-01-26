  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Dilan Polat'ın Instagram hesabı yeniden açıldı: İşte ilk paylaşımı

Dilan Polat'ın Instagram hesabı yeniden açıldı: İşte ilk paylaşımı

Dilan Polat'ın Instagram hesabı yeniden açıldı: İşte ilk paylaşımı
Güncelleme:

MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’ın kapatılan Instagram hesabı yeniden açıldı.

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Polat çifti, 5 Kasım’a tutuklanmıştı.

Son olarak hastalıklarıyla gündeme gelen Dilan Polat’ın kapatılan Instagram hesabı yeniden açıldı.

Dilan Polat'ın Instagram hesabı yeniden açıldı: İşte ilk paylaşımı - Resim : 1

Polat’ın yeniden açılan 6 milyonluk Instagram hesabından yapılan ilk hikaye paylaşımı ise avukatı Hüseyin Kara'nın sözleri oldu.

Polat'ın sosyal medya hesabından, Hüseyin Kara'nın "Hepimiz iyi olacağız. Tasa yok yasa var" sözleri paylaşıldı.

Etiketler dilan dilan polat hesap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ? Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ? 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Honda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Prologue'un fiyatı belli oldu Honda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Prologue'un fiyatı belli oldu Vatandaşa dağıtılan ''seçim kömürü'' meğer kömür değilmiş Vatandaşa dağıtılan ''seçim kömürü'' meğer kömür değilmiş İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi