Dilan Polat'ın Instagram hesabı yeniden açıldı: İşte ilk paylaşımı

MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’ın kapatılan Instagram hesabı yeniden açıldı.

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Polat çifti, 5 Kasım’a tutuklanmıştı.

Son olarak hastalıklarıyla gündeme gelen Dilan Polat’ın kapatılan Instagram hesabı yeniden açıldı.

Polat’ın yeniden açılan 6 milyonluk Instagram hesabından yapılan ilk hikaye paylaşımı ise avukatı Hüseyin Kara'nın sözleri oldu.

Polat'ın sosyal medya hesabından, Hüseyin Kara'nın "Hepimiz iyi olacağız. Tasa yok yasa var" sözleri paylaşıldı.