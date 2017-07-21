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  3. 21 Temmuz 2017 10:18

Dizi oyuncusuna babasından cinsel istismar

Genç dizi oyuncusu babasının cinsel istimraına uğradı.

Dizi oyuncusuna babasından cinsel istismar
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Yaşadığı travma nedeniyle intihara kalkıştı. Baba, "çocuğa karşı cinsel istismar suçunu zincirleme işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum oldu.

Genç oyuncu "ölmeye çalıştım ama başaramadım" diye anlatıyor acısını.  Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, çok bilinen dizilerde rol alan D.K., yıllarca öz babasının cinsel istismarına maruz kaldı. Kendisine inanmayan annesi, "Polise gitme, baban öldürür" dedi. Kâbus 2 yıl sürdü. Sonunda babasının tehdit ve baskısına rağmen polise gitti. Baba iddiaları reddetti, "Oyuncu oldu, davranışları değişti. Evde büyü olduğunu söylüyor" diye konuştu. Dava açıldı. Baba, 'çocuğa karşı cinsel istismar'dan 15 yıl hapis cezası aldı. 

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