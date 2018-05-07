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  3. 07 Mayıs 2018 12:00

Dubaili şeyh Serenay Sarıkaya için servet ödedi

Serenay Sarıkaya’nın Önce Çocuk Sergisi’ne bağışladığı beyaz elbisesini, adının açıklanmasını istemeyen Dubaili bir şeyh satın aldı. Şeyhin, elbiseyi fiyatının çok üstünde bir rakama aldığı öğrenildi.

Dubaili şeyh Serenay Sarıkaya için servet ödedi
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HT Magazin'de yer alan habere göre, Serenay Sarıkaya, Yılmaz Erdoğan ve Kenan Doğulu’nun da aralarında olduğu ünlü isimlerin destek verdiği, çocuk istismarına dikkat çekmeyi amaçlayan Önce Çocuk Sergisi’ne beyaz mini elbisesini bağışlamıştı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yararına 5 bin TL’ye satışa çıkarılan elbise önceki gün yeni sahibini buldu. Elbiseyi, Sarıkaya’nın hayranı olan Dubaili bir şeyh adına gönderdiği temsilci satın aldı.

Şeyhin, elbiseyi fiyatının çok üstünde bir rakama aldığı öğrenildi.

Serenay Sarıkaya'dan aşk pozlarıSerenay Sarıkaya'dan aşk pozları

 

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