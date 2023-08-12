Eleştiri oklarının hedefindeki Tamer Karadağlı’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan Tamer Karadağlı kendisine yönelik eleştiriler sonrasında sessizliğini bozdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı’nın iktidarla yakınlığının bilinmesi nedeniyle karara çok sayıda tepki geldi.

Karadağlı ise, yaptığı açıklamada “Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda” ifadelerine yer verdi.