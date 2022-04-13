Eşinden boşanan Fırat Tanış sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Bundan 2 ay önce 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan boşanan oyuncu Fırat Tanış, ismini sakladığı sarışın kız arkadaşıyla objektiflere takıldı.

'Aziz' dizisinde Mösyö Pierre karakterini canlandıran Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden isimlerin arasında gelen Tanış'ın hayatıyla ilgili bir gelişme oldu.

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Fırat Tanış, önceki gün sarışın kız arkadaşı ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Bir mekandan çıkan Tanış ve sarışın kız arkadaşı, yürüdükleri sırada çekildiklerini fark edince rahatsız oldular. Tanış, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.