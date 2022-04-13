  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Eşinden boşanan Fırat Tanış sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Eşinden boşanan Fırat Tanış sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Eşinden boşanan Fırat Tanış sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Bundan 2 ay önce 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan boşanan oyuncu Fırat Tanış, ismini sakladığı sarışın kız arkadaşıyla objektiflere takıldı.

'Aziz' dizisinde Mösyö Pierre karakterini canlandıran Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden isimlerin arasında gelen Tanış'ın hayatıyla ilgili bir gelişme oldu.

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Fırat Tanış, önceki gün sarışın kız arkadaşı ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Bir mekandan çıkan Tanış ve sarışın kız arkadaşı, yürüdükleri sırada çekildiklerini fark edince rahatsız oldular. Tanış, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

 

Etiketler Fırat Tanış Fırat Tanış ve sevgilisi sevgili sarışın kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye “mide bulandıran” itiraf
Survivor'da elenen isim belli oldu, Acun Ilıcalı ''burada da tacını taktın'' diyerek veda etti
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak ? 9 gün müjdesi yolda...
Öğretmenden kız öğrencilere mide bulandıran taciz
Hakkari'de Yılan Adası'nı aratmayan görüntüler! Sürü halinde geziyorlar
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolar kuru için ''yeni bir şok'' iddiası
''Fiyatlar uygun'' diyen AK Partili vekilden ''U'' dönüşü: ''Vatandaş haklı''
Ünlü anketçiden 3'üncü ve 4'üncü ittifak iddiası: '2 yeni ittifak daha kurulacak''
Eski Adalet Bakanı Gül'ün istifasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Bunu da gördük: Ev ilanlarında ''Türk’e uygun değil'' uyarısı