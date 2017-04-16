Eski eşler aynı dizide

Sarp Levendoğlu’yla ayrılığının ardından balet Can Tunalı’yla yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Birce Akalay, eski eşi Murat Ünalmış’la kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Oyuncunun, star TV’de yayınlanan ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ dizisinin kısa bir süre sonra ekrana veda edeceği öğrenildi.

Milliyet'ten Umut Enver'in haberine göre; Ekrandan uzak kalmama kararı alan Akalay, yeni bir dizi için imza attı. Oyuncu, yıllar önce FOX’da yayınlanan ‘Yer Gök Aşk’ setinde tanışıp, nikah masasına oturduğu Murat Ünalmış’la yeni bir projede yer alacak.

Çekimleri Antakya’da 1.5 ay sonra başlayacağı öğrenilen dizide ikiliye, Vildan Atasever eşlik edecek. Gençlik dizisi olduğu öğrenilen proje, Star TV’de ekrana gelecek. Akalay, Ünalmış’la bir yıl süren evliliğin ardından 2012’de boşanmıştı. Oyuncu, ayrılığının ardından Levendoğlu ile ‘Küçük Ağa’ dizisinde kamera karşısına geçip, aşk yaşamaya başlamış ve kısa sürede

dünyaevine girmişti.