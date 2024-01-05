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Esra Ezmeci'nin programında yapılan bağış ağızları açık bıraktı

Esra Ezmeci'nin programında yapılan bağış ağızları açık bıraktı
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Beyaz TV'de Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bağlanan bir hayırsever, 8 kilo altınını ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istediğini söyledi. 

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında görülmemiş bir yardım bağışı yapıldı. Hayırsever bir izleyici programdaki ihtiyaç sahipleri için kullanılması için 8 kilo altın bağışladı.

ESRA EZMECİ ŞAŞTI KALDI

29 yıldır babasının görmediği için programa katılan kişiye yardım etmek için yayına bağlanan yardımsever hem ev hem de iş sözü verdi. Antalya Alanya'dan bağlanan iş insanı Almanya'da yatırımlarının olduğunu belirterek Esra Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu. Yıllardır birikim yaptığını belirten iş insanı 16 milyon lira değerindeki 8 kilo altını programa bağışlamak istedi. Ezmeci'ye "Gelin bu altınları ihtiyaç sahiplerine birlikte dağıtalım" teklifinde bulunan iş insanı ağızları açık bıraktı. Ezmeci'nin şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

 

 

Etiketler esra ezmeci bağış yardım
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