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Fahriye Evcen ev halini paylaştı: Mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Fahriye Evcen ev halini paylaştı: Mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Fahriye Evcen'in leopar desenli mini şortlu pozlarına beğeni yağdı.

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ve bir oğlu bulunan Fahriye Evcen, ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yeni sezonda ekrana dönecek olan oyuncu, son olarak leopar desenli kıyafetiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

MİNİ ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI
Instagram'da 11,9 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu kıyafetiyle poz verdi. İki fotoğrafını paylaşan oyuncu herhangi bir açıklama yazmadı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun pozlarına birçok yorum ve beğeni geldi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Oğlu Karan'ı 2 yaşına getiren ve setlere dönme kararı alan güzel oyuncu Fahriye Evcen, TRT ekranlarında yayınlanan "Alparslan" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Evcen, yeni projesinde Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak.

Etiketler fahriye evcen mini şort leopar
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