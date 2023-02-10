Gazeteci Merdan Yanardağ'a yurtdışına çıkış yasağı

Gazeteci Merdan Yanardağ, kendisiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.

Yanardağ, kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasağı şu ifadelerle duyurdu:

"Deprem yayınlarımız nedeniyle sabahtan beri Adliye'de ifade verdim. Suçlama "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", iyi mi! İktidar gerçekleri örtmek, bağımsız medyayı susturmak için her şeyi yapıyor. Yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldık. Tam bir skandal. Susmayacağız."