  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gelin adayı Solmaz Çiros ışıltılı süper minisiyle olay oldu

Gelin adayı Solmaz Çiros ışıltılı süper minisiyle olay oldu

Gelin adayı Solmaz Çiros ışıltılı süper minisiyle olay oldu
Güncelleme:

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, verdiği son pozla yine gündeme geldi.

Önce Zuhal Topal'ın programıyla sonra da Evleneceksen Gel programlarıyla popülerlik kazanan Solmaz Çiros değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Aldığı kilolarla ve estetikli görüntüsüyle dikkat çeken eski gelin adayı yaptığı kalça danslarıyla son dönemde tepki çekiyordu.

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı şimdilerde şarkıcılık yapıyor. Solmaz son olarak sosyal medyada süper mini elbisesiyle boy gösterdi.

Hem göğüs hem bacak dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'u görenler "Kadın yine değişmiş", "Eteği hiç giymeseydin", "İyice garipleştin", "Keşke doğal halinle kalsaydın" yorumlarında bulundu.

Etiketler solmaz ciros gelin adayı mini etek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memura yeni zam iddiası! Tarih verildi
İstanbul sokaklarına ''Sinan Ateş'' afişleri asıldı
Bankalar mevduat faiz yarışına girdi! İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Fransa'dan skandal Türkiye haritası
Togg çok özel bir sürprizle ön satışa çıkıyor
Bir seçim müjdesi daha: İkinci el konut çalışması geliyor!
Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı
Osmanlı arşivlerinden çıktı: ''Van'da petrol rezervi var''
Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı ''Kraken'' hızla yayılıyor
Cep telefonunda taksit sayısı değişti