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Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'nin resmini göğsüne kazıttı

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'nin resmini göğsüne kazıttı

Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra ile bir süre sonra barıştı. Aşklarına kaldıklarına yerden devam eden ikiliden Gökhan Çıra ilginç bir karar verdi. Gökhan Çıra eski karısının yüzünü göğsüne dövme yaptırdı.

2019 senesinde evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ikili 2022'nin ilk günlerinde barıştı ve aşklarını da sosyal medyadan ilan etti. Aşklarına tam gaz devam eden ikili ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar verdi. Selin Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Çıra göğsüne eski karısının dövmesini yaptırıyor.

Gökhan Çıra sosyal medyada paylaşım yaparak "Hazır mısın prenses" yorumunda bulundu. Çıra'nın üstsüz halini görenler "Şaka mı bu?", "Lütfen şaka olsun" gibi yorumlar yaptı.

Etiketler Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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