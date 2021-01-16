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  3. 16 Ocak 2021 09:34

Gülben Ergen'den Bakan Soylu'ya ''destek'' ziyareti

Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti: 'Müthiş bir özveri ile makamında olduğu kadar sahada, dağda, kasabada, sokakta da çalışan Sayın Süleyman Soylu’ya misafirperverliği için teşekkür ederim.'

Gülben Ergen'den Bakan Soylu'ya ''destek'' ziyareti
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti.

'SAHADA DAĞDA KASABADA...'

Çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Müthiş bir özveri ile makamında olduğu kadar, sahada, dağda, kasabada, sokakta da çalışan, gözlemleyen Sayın Süleyman Soylu'ya ve tüm İçişleri Bakanlığı çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim" diye yazdı.

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