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Gülse Birsel hayranlarına müjde, yeni projelerini duyurdu

Gülse Birsel hayranlarına müjde, yeni projelerini duyurdu
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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Aile Arasında filminin ikincisini ve bir de yeni bir dizi yazdığını açıkladı.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi sevilen projelere imza atan Gülse Birsel, katıldığı bir davet sonrası hazırlığını yaptığı yeni projelerinden söz etti.

Gülse Birsel, “Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor” dedi.

Son projesiyle ilgili “Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım” diyen Birsel, “Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon” ifadelerini kullandı.
#gülse birsel

Etiketler gülse birsel aile arasında avrupa yakası yalan dünya jet sosyete Aile Arasında 2 yeni bir dizi
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