Güzel şarkıcı hastalığını sahnede açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda verdiği konserde bayılan Ziynet Sali, “Gayet sağlıklıyım ve bomba gibiyim” dedi. Kan şekerinin düşmesi sonucu baygınlık geçirdiğini belirten şarkıcı, “10 dakika sonra kendime geldim. Yedi yıl önce İzmir’de verdiğim konserde de aynı şeyi yaşamıştım” açıklamasını yaptı.

Hipoglisemi aşırı terlemeye, aşırı halsizliğe ve hafif baygınlığa yol açan, kanda olağandan daha az şeker bulunması hastalığıdır.

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre dengesiz beslenme özelliği olduğunu ve bunun öğrencilik yıllarından kaldığını anlatan Sali, “Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum. Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum” şeklinde konuştu.

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi