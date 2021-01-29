Hadise ''uzaklaştırma'' istedi

Şarkıcı Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hadise'nin Emniyet’e ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre; olay 19 Ocak Salı günü gece saat 00.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye’deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise’nin davet ettiğini söyledi.

Tarık D.’nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise’nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi. Tarık D. aynı günün öğle saatlerinde yeniden sitenin önüne gelip ünlü şarkıcıyı görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hadise, Emniyet’e giderek şikâyetçi oldu.

"DAVACI OLDUĞUM ÜMİT S. İLE BAĞLANTILI"

Hürriyet'in haberine göre; Hadise, ifadesinde, “Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum” dedi. Şikâyet üzerine ifade veren Tarık D. ise “Hadise’den imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam” şeklinde konuştu.

İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.’nin bir ay süreyle Hadise’ye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık D. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.

