Haluk Levent’ten Rıdvan Dilmen'e ''İzmir Marşı'' cevabı

Ünlü müzisyen Haluk Levent, taraftarların İzmir Marşı söylemesine karşı çıkan Rıdvan Dilmen’e tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor programında Levent Özçelik'le yaptığı programda, Türk futbolunda son dönemde sıkça söylenen İzmir Marşı tezahüratlarını değerlendirdi. Tezahüratların ideolojik bir amacı olduğunu öne süren Dilmen, "Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı" dedi ve İzmir Marşı söylenmesini eleştirdi.

Rıdvan Dilmen: ''İzmir Marşı artık söylenmesin''

Haluk Levent, ise Twitter’da paylaştığı mesajında Rıdvan Dilmen’in açıklamalarına karşı çıktı. “İzmir Marşı Türkiye'nin marşıdır” diyen Haluk Levent “Kurucu değerlerinin,Kuvay-ı Milliyenin marşıdır.Hiç bir partinin değildir! Şehitlerimizindir marşıdır!” mesajını paylaştı.