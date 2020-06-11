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  3. 11 Haziran 2020 14:16

Hande Erçel'in kas şovuna 1 milyon beğeni

Ekranlara dönmek için gün sayan oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada yeni paylaşımlarda bulundu. Spor şıklığını gözler önüne seren Erçel'in, karın kasları dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in kas şovuna 1 milyon beğeni
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Karantina döneminden oldukça formda çıkan Hande Erçel, düzgün fiziğiyle büyüledi. Hande Erçel'in beğeni yağan fotoğraflarında karın kasları da dikkat çekti. Oyuncunun pozlarına hayranlarından 1 milyonu aşkın beğeni geldi.

Oyuncu Hande Erçel setlerin durduğu, konserlerin iptal edildiği karantina günlerinde yeni bir anlaşmaya imza attı. Bir giyim firmasının yüzü oldu. Yeni koleksiyon tanıtımı için 750 bin TL aldı.

Fotoğraf çekimleri Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleşti. Hande Erçel, son iki reklam anlaşmasından 1 milyon 550 bin TL almıştı. 26 yaşındaki oyuncu, bir yıllık reklam için önemli bir gelir elde etti.

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Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi ()


 

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