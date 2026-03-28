Hastaneye kaldırılan Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu belli oldu

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını korkuttu. Burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçıdan, bugün bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Kurtoğlu, "Öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun" dedi.

En kısa zamanda sahnelere geri döneceğini açıklayan Kurtoğlu, sevenlerine, doktorlarına ve hastane personellerine teşekkür etti.

Kurtoğlu, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserini ileri bir tarihe ertelemişti.