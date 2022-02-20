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Hazal Kaya'dan Migros işçilerine destek

Hazal Kaya'dan Migros işçilerine destek

Zam talepleri karşılanmayan ve işten çıkarılıp göz altına alınan Migros depo işçilerine Hazal Kaya'dan destek geldi.

Migros işçilerine destek sürüyor. Oyuncu Hazal Kaya Migros işçilere destek mesajı paylaşarak boykot çağrısında bulundu.

Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Migros'a yönelik boykot çağrısı yaptı.

Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Migros işçilerinin haklı talepleri için direnişin yanındayım".

Etiketler migros migros işçileri hazal kaya eylem destek
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