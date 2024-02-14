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  3. Hazır olun böylesini görmediniz! Aşk Adası'nda yaşananlara inanamayacaksınız

Hazır olun böylesini görmediniz! Aşk Adası'nda yaşananlara inanamayacaksınız

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“Erkek istiyorum , erkek” diye bağırarak sahneye çıkan genç bir kadın ,karşısında kaslı yakışıklı bir erkek görünce “bu kez şansa bırakamam”diye çığlık çığlığa bir erkeğin peşinden koşan başka bir kadın ile başlayan bir program tanıtımı gösterime girdi.

Bu program öz be öz Türk malı. Bu güne kadar izlediklerinizi üzerinde tartışılan, fırtınalar kopan programları unutun. Böyle bir programı izlemediniz.

Son zamanlarda yüz milyonlar harcayarak dijital dünyada yer edinmeye çalışan GAIN platformuna ait bir program, adı Aşk Adası.

Youtube'da fragmanı yayınlandığı ilk saatlerde 10 bin izleyiciye ulaştı. 

Genç, güzel yarı çıplak kadınlar ile yakışıklı erkekler bu programda “eşleşmek” için buluşuyor. Eşleşemeyen ise evine yolcu ediliyor. 

Sunucu Saba Tümer ‘in “eşini değiştirmek isteyen var mı" çağrısı ile "swinger club" daekranlarımızda ete kemiğe bürünüyor. 

Bir yanda eş değiştirme partileri verdikleri için baskın yapılıp göz altına alınanlar, diğer yandan heyecanla “aç, aç, aç" diye tezahürat yapan genç kadınlar mı ararsınız yoksa havuzda neredeyse çırılçıplak sevişen çiftleri mi..

GAİN bu projesi ile çok konuşulacağa benziyor. 

Diğer yandan da dijital platformlarda yayınlanan filmlere ceza yağdıran RTÜK'ün bu program hakkında nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

İzleyiciler önümüzdeki günlerde bir hayli konuşulacak AŞK ADASI’nı merakla bekliyor.

Etiketler aşk adası gain yeni yarışma swinger eşini değiştirmek isteyen var mı saba tümer
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