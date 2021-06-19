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Hülya Koçyiğit paylaşımı ile olay oldu: Sen de mi Hülya Abla?

Hülya Koçyiğit paylaşımı ile olay oldu: Sen de mi Hülya Abla?

Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait olduğu düşünülen bir fotoğraf paylaştı ancak gerçek kısa bir süre sonra açığa çıktı.

Koçyiğit’in “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı bu kareye photoshop uygulandığı ortaya çıktı. Fotoğrafın orijinali ise ‘Charlie’nin Melekleri’ ile ünlenen Jaclyn Smith'e ait.

Oyuncunun kısa sürede gündem olan fotoğrafına binlerce yorum geldi. Koçyiğit’in fotoğrafına “Sen de mi Hülya Abla?” ve “Gerek var mı şöyle şeylere” yorumları yapıldı.

Etiketler hülya koçyiğit pohotshop instagram
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