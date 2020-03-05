İBB'den tiyatrocu Levent Üzümcü'ye teklif

Tiyatro sanatçısı Levent Üzüncü, ihraç edildiği Şehir Tiyatrosu’nun bir oyununda yer alması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Üzümcü, sosyal medya hesabından “İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosunda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda yer almamı istedi, kabul ettim. Hukuksuz yere işten atılma davam ise hâlâ devam etmekte.Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim” diye paylaşım yaptı.

Üzümcü, önceki büyükşehir yönetimi döneminde, İBB Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. İhraç için, Üzümcü’nün politik görüşü, 2013 yılında Sosyalist Enternasyonal’de yaptığı konuşma, basına verdiği demeçler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilmişti.