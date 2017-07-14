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  3. 14 Temmuz 2017 10:16

İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz paylaşımı

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz paylaşımı
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İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz'un yaklaşan yıldönümü öncesi darbe girişimi hakkında ilgili şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz’u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin! Bunun bilincindeki bu MİLLET’i durduramayacaksınız. Türkiye’nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 TEMMUZ’u unutturamazsınız, bu ülke her şeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak!"

ibrahim tatlıses