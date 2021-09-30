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İbrahim Tatlıses'ten eski eşinin iddialarına yanıt

İbrahim Tatlıses'ten eski eşinin iddialarına yanıt

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses "Çocuklarıma babalık yapmadı" eski eşinin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğunun annesi Adalet Tatlı sosyal medya sayfasından zehir zemberek açıklamalar yapmıştı.

Adalet Sara, Tatlıses’in geçen hafta Asiye Acar’a verdiği röportajda çocukları ile ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyup arka arkaya flaş açıklamalara imza attı.

İbrahim Tatlıses sosyal medyadan sert açıklamada bulundu. 

Tatlıses, "Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım. Aslında muhattap bile olmak istemiyorum ama bir cevap vermekte gerekiyor ki herkes haddini bilsin" diye yazdı.

Etiketler ibrahim tatlıses eski eşi iddia
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