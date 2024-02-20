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İnci Taneleri'nin ünü Türkiye'yi aştı

İnci Taneleri'nin ünü Türkiye'yi aştı
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Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizi İnci Taneleri bu kez yurt dışında kendinden söz ettirdi.

İnci Taneleri, her perşembe akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Zengin oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündemden düşmeyen dizinin bir hayranı sürpriz yaparak İnci Taneleri’nin tanıtımını New York'un simgesi haline gelmiş Times Square'de, yayınlatarak büyük bir jest yaptı.

Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gören İnci Taneleri bu kez de Times Square meydanını süslemesi ile gündem oldu. Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın fotoğrafı, New York'un meşhur caddesinde görülürken, ikilinin yan yana olduğu bir sahne de yer aldı.

 Günlerce konuşulan ve milyonlarca kez izlenen Dilber dansı bu kez New York Times Square'deki dev dijital ekranda gün boyu yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ ve Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin yer aldığı sahneyi ekranlarda görenler dizinin uluslararası alandaki popülerliğini ve başarısını da konuştu.

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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