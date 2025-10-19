Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu testi negatif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 ünlü isimden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

19 ünlü isme yönelik düzenlenen operasyonun ardından test sonuçları negatif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici'den bu sefer üzen bir haber geldi.

İrem Derici hastaneden bir video çekerek, “Ne ararsanız var; influenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor." dedi.

Uşak konserini de iptal eden Derici "Günlerdir beklediğim Uşak konserimi ertelemek zorunda kaldım. Bizim ekipteki herkes paramparça. Doktor 5 gün istirahat verdi." ifadelerini kullandı.