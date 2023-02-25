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İstanbul'u terk eden Ceylan Ertem'den çağrı

İstanbul'u terk eden Ceylan Ertem'den çağrı
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Deprem korkusu nedeniyle bir köye taşınan Ceylan Ertem, arkadaşlarına da İstanbul'dan taşınmalarını tavsiye etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından şarkıcı Ceylan Ertem’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Deprem korkusundan dolayı geçen yıl İstanbul’u terk edip köyde yaşamaya başlayan Ceylan Ertem yanından ayırmadığı düdüğünü paylaşıp şunları yazdı:

“Yıllardır taşınırken hep en unutmadığım. Hep yatak başımda, böyle bir tedirginliktir. Aklımdan çıkmaz. Albüm kayıtları için bile şehir merkezini seçmeyip alternatif stüdyolar arama çalışmalarımı, ‘ya evet akustiği mükemmel ama çok katlı ve tehlikeli’ dediğimi on kere duymuştur çevrem. Belki çok anlamadı birçok arkadaşım ama mümkün değil tedbiri elden bırakmak.”

Etiketler Ceylan Ertem istanbul çağrı
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