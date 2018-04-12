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  3. 12 Nisan 2018 16:49

İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi

Ünlü aktör Brad Pitt, yeni sevgilisi Neri Oxman ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi
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Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Neri Oxman'la mimari bir proje üzerinde çalışırken tanıştı. Sosyal medyada kasımda sevgilisinin çalıştığı laboratuvara yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafı yayımlandı.

Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra hiç kimseyle görüntü vermeyen Brad Pitt'in (54), yeni sevgilisiyle çekilen ilk fotoğrafı yayımlandı.

54 yaşındaki ABD'li oyuncunun, mimar ve MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) profesörü 42 yaşındaki İsrail uyruklu Neri Oxman'la sonbahardan bu yana aşk yaşadığı iddia ediliyor. 

Akşam

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