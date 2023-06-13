John Wick hayranlarına müjde

John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski, Wick evreninde geçecek yeni spin-off filmlerinin müjdesini verdi.

Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört filmlik John Wick serisinin sadece filmlerden oluşmayacağı, spin-off olan "The Continental" dizisiyle kesinleşmişti.

Bunun ardından John Wick 3’te Halle Berry'nin canlandırdığı Sofia Al-Azwar’ın geri dönüşünü konu alan bir spin-off geleceği ortaya çıktı.

"BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞME YAPTIK"

Serinin yönetmeni Chad Stahelski, henüz film için stüdyo ve Halle Berry ile görüşme aşamasında olduklarını duyurdu.

Joe Rogan’ın podcast programına konuk olan Stahelski, konuyla ilgili "Evet. Aslında denemek için birkaç kez görüşmelerde bulunduk. Spin-off teriminden nefret ediyorum. Ancak Wick serisinden başka ‘uydu projeleri’ yapmaya çalışıyorlar. Umarım iyi olurlar" dedi.