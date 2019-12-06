''Kadınlar, kuluçka makinesinden çok daha fazlası''

People dergisi tarafından ‘Yılın İnsanı’ seçilen dört kişiden biri olan Taylor Swift, derginin son sayısına verdiği röportajda kadınlar hakkındaki sosyal kalıpları eleştirdi.

Evlilik ve çocuk soruları karşısında kadınların düşüncelerini ifade ederken kendine güvenmesi gerektiğini savunan Swift, şu ifadeleri kullandı; “Kadınlar sosyal ortamlarda rahatsızlıklarını ne kadar çok dile getirse, mesela bir partide daha yeni 25 yaşına girmiş birine ‘Ee, ne zaman bir aile kuruyorsun’ gibi sorular soranlar insanların tavırları da kaba olarak algılanacak ve bir sosyal kural halini alacak.”

Bunun iki taraf için de biraz zaman alabileceğini kabul eden ünlü yıldız, “Şunu söylemeye hakkımızın olması güzel bir şey; ‘Hey şunu bil diye söylüyorum, bizler kuluçka makinelerinden fazlasıyız’. Sadece 20’li yaşlarının ortasında ve bir kadın olduğu için birine bunu sormaya hakkın yok” dedi.