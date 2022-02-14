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  3. Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster programında Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı ''Genellikle hangisi bilenir?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacıların genellikle çok rahat geçtikleri ilk soruda dikkat çeken bir durum yaşandı. Günay, herkesin rahatlıkla çözebileceği bir soruda takılınca, gündem oldu.

"GENELLİKLE HANGİSİ BİLENİR?"
Günay, Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtı vererek yarışmadan elendi. Ancak sorunun doğru yanıtı "Bıçak"tı. Günlük hayatta da sıklıkla karşılaşılan bir durum olan "Bıçak bilemeyi" hatırlamayan yarışmacı, bu soruya doğru yanıt verememesi nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.

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