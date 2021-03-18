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Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı

Kobra Murat, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eşi için yazdığı şiiri okurken peruğunu çıkardı.

Romanların prensi lakaplı şarkıcı Kobra Murat, Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Kobra Murat, programda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

EŞİNE ŞİİR OKUYORDU
Eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda kafasındaki peruğu çıkararak izleyenleri şaşırttı. Doğal haliyle kalan Kobra Murat, peruğu çıkardıktan sonra oynamaya devam etti.

Etiketler kobra murat peruk canlı yayın
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