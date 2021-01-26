Koçavalılar intikamını aldı! Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Burak Dakak, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 113. bölümüyle 25 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölüm final sahnesinde Yamaç ve Cumali, Selim Koçovalı'yı öldüren Çağatay Erdenet'ten intikamlarını aldı.

ÇAĞATAY ERDENET'İ KULKAN SATTI!

Çukur son bölümde, Çağatay'ın öldürdüğü yeğeni Seren'den giden sinyali takip eden Cumali ve Yamaç Çağatay'ın kaldığı eve ulaştılar. Burada Kulkan kendilerine Çağatay'ın kaldığı yerin adresini vererek Erdenetler'deki birbirine ihanet geleneğini devam ettirdi. Kulkan kendisini öldürmemeleri şartıyla Çağatay'ın yerini söyledi. Kulkan'ın verdiği adrese gelen Cumali ve Yamaç Çağatay'ı bayıltarak ele geçirdiler.

ÇUKUR'DAN NEJAT İŞLER'E VEDA PAYLAŞIMI

Çağatay Erdenet, Yamaç, Cumali ve Akın'la son kez yüzleştikten sonra bir mayının üstünde son nefesini verdi. Ünlü oyuncu Nejat İşler de Çukur'a veda etti.

Çukur dizisinin resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay 'Koçovalılar asla unutmaz'. Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler" notu yazıldı.

ÇUKUR'DA EFSUN'A NE OLDU?

Çukur son bölümde Damla, Efsun ile Cumali arasındaki gerginliği farkederek neler olduğunu öğrenmek istedi. Cumali Efsun'un İdris Koçovalı'nın ölümünde payı olduğunu söylerken o sırada kapıda olan Sultan da kulak misafiri oldu. Efsun'un İdris Koçovalı'nın ölümüne neden olan isimlerden biri olduğunu öğrenen Sultan çılgına döndü. Sultan oğlu Yamaç'tan hamile olan Efsun'u saçından sürükleyerek Koçovalılar'ın evinin dışına çıkardı. Sokakta yalnız başına kalan Efsun'u ise Kulkan kaçırdı.

Efsun, kendisine aşık olan Çağatay'ın karşısına getirildi. Ancak Çağatay Efsun için Kulkan'a "Kendi cehennemine yolla" dedi. Çukur'da Efsun'a ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

AKIN'DAN YASMİN'E EVLİLİK TEKLİFİ!

Diğer yandan ise Afganistan'dan dönen İskendar hastanede Akın ve Yasmin'in yanına geldi. İskendar aynı evde kaldıkları için töre gereği ikisinin de ölmesi gerektiğini söyledi. Akın Çukurlular ile Afganlar'ın arasında çıkabilecek bir savaşı hoşlandığı Yasmin'e evlilik teklif ederek engelledi.