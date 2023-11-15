Komedinin usta ismi Yasemin Yalçın, ekranlardan neden uzak olduğunu açıkladı

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, ekranlardan uzak kalma sebebini açıkladı.

Yasemin Yalçın “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde ünlü rockçının annesi Toto Karaca’ya hayat veriyor. 90’lı ve 2000’li yıllarda ekranın unutulmaz komedi programlarına imza atan usta oyuncu son olarak 9 yıl önce Show TV’de “Mihrap Yerinde” dizisinde rol almıştı.

İnce İnce Yasemince programı ile hafızalara kazınan tiyatro oyuncusu Yasemin Yalçın uzun süredir ekrandan uzak kalma nedenine açıklık getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır televizyon ekranından uzak olan ve eşi İlyas İlbey’le kurduğu tiyatronun oyunlarında sahneye çıkan Yalçın “Belli bir yaştan ve edinimden sonra imza atacağımız işlere bakmak istiyorum. Bu sebepten dolayı tiyatromuz devam ediyor halihazırda… Çok şükür tiyatromuz çok güzel gidiyor. Bütün tiyatrolar kapalı işe gitsin” dedi.

59 yaşındaki usta oyuncu televizyondaki dizi sürelerini eleştirdi ve “Televizyona küsmedim, küsmüş değilim… Bizim dönemimizde 45 dakikalık işler, önce 1 saat, şimdi 2 saat oldu. Ekranda mizah isteniyorsa eğer benden, yürümesi çok zor çok riskli olmaya başladı. Bunun bir formata ulaşması lazım. Reklam Arası dizilerde yer almak zor ama tiyatroyu seviyorum. Tiyatro seyircisi bambaşka, çok yoruluyoruz. Yoldan yola otobüslerle ama çok büyük eğlence…” diye konuştu.