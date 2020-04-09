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  3. 09 Nisan 2020 13:55

Koronavirüse yakalanan sunucu Burak Akkul'dan ilk açıklama

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'dan iyi haber geldi. Akkul, “Haber vermesi biraz vakit aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta yendim seni corona!” dedi.

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Koronavirüs tedavisi gören ‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul’dan iyi haber geldi. Akkul, “Haber vermesi biraz vakit aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta 'yendim seni corona!” dedi.

Ünlü sunucu Burak Akkul sosyal medya hesabı Twitter'dan çektiği bir videoyla sağlık durumunu şöyle anlattı:

“20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz. Haber vermesi biraz vakit aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta 'yendim seni corona!' Yendik seni Covid19... Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere...” 
 

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