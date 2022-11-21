Kötü haberi Uraz Kaygılaroğlu duyurdu: Sergen Deveci'nin durumu ağır

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Amasya'da trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğunu söyledi.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralıların son durumunu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu paylaştı.

SERGEN DEVECİ'NİN DURUMU BİRAZ DAHA AĞIR!

Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."