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  3. 08 Nisan 2020 14:06

Kurtlar Vadisi ''fan''ları Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümünü unuymadı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen TV dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin baş karakterlerinden Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümü sosyal medyayı salladı.

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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen TV dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin baş karakterlerinden Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümü sosyal medyayı salladı. Dizinin hayranları internette Süleyman Çakır nasıl öldü? Süleyman Çakır ne zaman öldü? sorularının cevaplarını arıyor.

16 yıl önce dizide ölen Süleyman Çakır için dizinin hayranları mevlit düzenlemiş, gazetelere vefat ilanları vermiş ve gıyabi cenaze namazı kılmışlardı. Her yıl olduğu gibi vatandaşlar sosyal medyada Süleyman Çakır’ı andı.

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