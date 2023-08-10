Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son hali herkesi şoke etti!

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Necip Fazıl Belge Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda hac fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Hac sonrası takke takarak yeni imaj yaptığı halleriyle de dikkat çeken Necati Şaşmaz'ın son hali gündemde.

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda 2020 yılında birinci olan Necip Fazıl Belge, Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı ziyaret etti.

Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada hızlıca yayıldı. Şaşmaz'ın son haline "Polat çökmüşsün", "Abi ne bu hal", "Polat abiye sıcaklar iyi gelmemiş" yorumları yağdı.

KURTLAR VADİSİ BAŞLAYACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda dizinin yeniden başlayacağını söyleyen oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti. Ancak Şaşmaz'ın açıklamasının ardından henüz bir gelişme yaşanmadı.