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  1. 01 Mayıs 2017 10:11

Linet silikonlarını mı yeniletti ?

Silikonlarını yenilediğini yalanlamyan güzel şarkıcı Linet fiziğiyle görenleri büyüledi.

Linet silikonlarını mı yeniletti ?
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Linet’in kısa bir süre önce silikonlarını yenilediği iddia edilmişti

 Ataköy’deki Nossa Costa’da sahneye çıkan şarkıcı derin dekoltesiyle dikkat çekti. Linet estetikle ilgili soruları geçiştirdi. “Elbisemi modacı Gülşah Saraçoğlu tasarladı” dedi.

Linet, daha önce kendisine "Çok fit görünüyorsunuz. 18'lik kızlara taş çıkarırsınız" diyen bir konuğa şöyle karşılık vermişti: "Bunu, sağlıklı yaşantıma ve pilatese borçluyum. Lütfen siz de bu şekilde yaşamaya çalışın. Allah'ın verdiği vücudunuza ihanet etmeyin."
 

silikon , mini elbise , linet