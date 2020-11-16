MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye 2020'in dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu.

Dokunulmazlık oyununda Karadeniz mutfağı yemekleri için yarışmacılara 45 dakika süre verilen menüde sarambula, siron, hamsili köfte, hamsikoli ve pepeçura yer aldı.



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonra oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı mavi takım yarışmacıları oynadı. Oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet Şef'in özel tarifi ile surf and turf yemeği oldu. Beş yarışmacı, Mehmet Şef'in tarif ettiği ve gösterilen şekilde yemeği yapmaya çalıştı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin en başarılı yarışmacısını açıkladı. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Serhat oldu.



MASTERCHEF’TEN KİM ELENDİ?

MasterChef’in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu. Dün akşam dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

Eleme adayları Eray, Barbaros ve Esra kritik oyunda karşı karşıya geldi. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şef'in imza tabağı ruby oldu. Bu yemeğin yapılması için şeflerin verdiği süre ise 45 dakika olarak açıklandı. Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu. Son ikiye ise Esra ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen isim Esra oldu.



DUYGUSAL VEDA

MasterChef'ten elenen Esra gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şefler de duygusal anlar yaşadı. Mehmet Yalçınkaya, Esra'ya bundan sonraki şeflik yaşamında her türlü desteği vereceklerini söyledi.



MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020'de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor. Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarıştı ve birinci oldu.

