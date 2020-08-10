MasterChef'in favorileri yarışmadan elendi

MasterChef’te final turuna 28 yarışmacı kalmış ve on dörderli iki gruba ayrılmıştı. İlk grupta yapılan elemeler sonucunda Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer Masterchef 2020 ana kadrosuna seçilmişti.

MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı. Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.

Sonraki turda ise süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktılar. Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oybirliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİMLER ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de iki kişinin ana kadroya seçilmesi sonrasında altı yarışmacı, MasterChef'ten elendi.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isimler, Emel Günoğlu, Didem Devay, Rezzan Atan, Selin Aydın, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç oldu.