MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonunda dokunulmazlık zırhı kazanan ve eleme potasına giden yarışmacılar belli oldu.

MasterChef All Star'da büyük finale haftalar kala yarışmacı sayısının da azalmasıyla format değişti. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Bu haftadan sonra artık eleme sistemi değişiyor. Her gecenin sonunda bir kişi eleme potasına gidecek. 3 takım ve 1 bireysel oyunu olmak üzere her oyun sonunda 1 aday çıkacak. İki etaplı ve puanlama sistemli eleme finali oynanacak. Artık potaya düşmemek çok daha önemli. Çünkü artık herkes final potasında. Dokunulmazlık alan kendini kurtaracak. Konsey oyları ile potaya giden 3 aday belirlenecek. Son gece de her zaman olduğu gibi bireysel oyun oynanacak ve en az başarılı olan potaya girecek'' dedi.

Haftanın birinci dokunulmazlık oyununda, kaptanlık düellosunu kazanarak avantajı elde eden Barbaros ve kırmızı takım menüyü öğrenme hakkı elde etti.

Şefler bu etapta yarışmacıların sokak lezzetleri hazırlamalarını istedi. Gecenin menüsünde ise, Arnavut ciğeri, Balık ekmek, Kumpir, Midye tava, Tavuk pilav, Şambali tatlısı ve Halka tatlı vardı.

50 dakikalık süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemek menüleri şefler tarafından tadıldı. Şeflerin kararı ile dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda Mehmet şef uskumru teratürü yaparken, yarışmacılar da eşzamanlı olarak aynı tabağı hazırlamaya çalıştı.

Süre sonunda şefler değerlendirmelerini yaparak kazananı açıkladı. Mehmet Şef'in tabağını en yakın tabağı yaparak dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu. Böylece Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.

Gecenin sonunda oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Tolga oldu. Böylece bu hafta MasterChef birinci eleme adayı Tolga olarak belirlendi.