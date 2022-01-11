MasterChef'te sevilen yarışmacıdan duygusal veda! İlk 3 belli oldu

Cma günü final yaparak ekranlara veda edecek olan MasterChef Türkiye'de dün akşam elenen isim belli oldu. Yarışmada geriye sadece 3 isim kaldı..

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef Türkiye’de Tahsin ve Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen ve Hasan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalmayı başardı. Bir yarışmacı ise MasterChef Türkiye'ye 4. olarak veda etti.

Çeyrek finalist iki yarışmacı Sergen ile Hasan, finale kalan son isim olmak için tezgah başına geçti. Şefler, yarışmacılardan üç farklı yemek yapmalarını istedi. Her yemek için şefler, on üzerinden puan verdi.

Günün ilk oyunda istenilen yemek Pekin ördeği idi. Verilen 1,5 saatlik süre sonunda Sergen 23, Hasan 21 puan aldı.

Günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Verilen ana ürün pomelo oldu. Kırk dakikalık süre sonunda Sergen ile Hasan arasındaki fark bire düştü. Sergen 42, Hasan 41 puanda son oyuna girdi.

Üçüncü oyunda ise yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi olan yüzgeç külü kırlangıç yanağı çorbası oldu. Bu oyunda Sergen 19, Hasan 25 puan aldı.

Böylece MasterChef'te toplamda Hasan 66, Sergen 61 puan aldı. Şeflerin verdiği puanlarla MasterChef 2021'de ilk 3 arasına giren yarışmacı Hasan oldu.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Sergen Özen ise 4. olarak yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'ye 4. olarak veda eden Sergen Özen, duygusal anlar yaşadı.

MasterChef'e veda konuşması yapan Sergen, "Hepiniz teker teker teşekkür ederim. Gelebileceğim en güzel yerlere geldim. Bu meslek için çabaladım, kendimi kanıtladım. Buradan çıktığım gibi çok güzel işler yapacağım" dedi.

Yarışmacı arkadaşlarının ve ünlü şeflerin alkışlarla destek olduğu Sergen, şeflere sarılarak veda etti.