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  3. Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde Han ise çocukluğunda yaşadığı kazan dairesi ve fare travmaları ortaya çıktı. Final sahnesinde ise Han'ın kazan dairesine düzenli olarak yemek götürdüğü ortaya çıktı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, milli maç nedeniyle bir haftalık ekran arasından sonra seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 6 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşan 28. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Masumlar Apartmanı son bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkardı. İnci ise gördükleri karşısında bir defa daha büyük şok yaşadı. Han ise İnci'nin zorlamasıyla psikiyatra gitmeye devam etti. Han'ın ise Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve şirketten kovduğu da ortaya çıktı.

 

Etiketler han masumlar apartmanı kazan dairesi
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