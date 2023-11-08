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Mehmet Ali Erbil ölümden döndü!

Mehmet Ali Erbil ölümden döndü!
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Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Ünlü şovmenin aracı hurdaya dönerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in dün akşam trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası hurdaya döndü. 

Erbil, kazanın ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Etiketler mehmet ali erbil trafik kazası
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