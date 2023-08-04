Mehmet Ali Erbil'den Danilo Zanna'ya olay sözler: ''Allah'ın İtalyan'ı...''

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, İtalyan Şef Danilo Zanna'yı hedef aldı. Erbil, ''Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanı'nı bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için bir şey yaptığı yok'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sevilen isimlerin başında gelen Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

Geçtiğimiz yıllarda boşanan Zanna, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü şefin yeni kız arkadaşının ise eski eşi Tuğçe Demirbilek'e benzediği görüldü.

Eda Alkaya ile görüntülenen ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Zanna için, bir magazin sayfasına yorum yapan Mehmet Ali Erbil, herkesi şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil'in Danilo Zanna için yaptığı yorumu okuyan sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise tepki gösterdi.

Mehmet Ali Erbil Danilo Zanna'nın fotoğrafına, "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanı'nı bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için bir şey yaptığı yok" diyerek eleştiride bulundu.