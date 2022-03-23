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  3. Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı: Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı: Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı: Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

Güzel popçu Hadise’ye evlilik teklifinde bulunan Mehmet Dinçerler'in, nişan törenlerinde taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı.

Ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, 3 milyon TL değerinde yüzük takarak dikkat çekmişti. Şimdi ise Dinçerler’in nişanda taktığı bileziğin fiyatı gündeme geldi.

Kariyerindeki başarısını özel hayatına da taşıyan şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.

Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.

Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı.

Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti.

Etiketler mehmet dinçerler hadise pırlanta bilezik
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