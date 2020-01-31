''Melekler g.tümü yesin'' diyen İrem Derici'ye tepki yağdı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sahnede “Kalbimin tek sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici’yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici’ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici’nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici’nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici’yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

İREM DERİCİ ÖZÜR DİLEDİ



Sosyal medya hesabından video yayınlanan şarkıcı İrem Derici, "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. KarFest'te sahnedeki olay; bahsi geçen Melek, o melekler değil. Melek benim vokalistim. O gün bizi çok zor durumda bıraktı. Uçağı kaçırdığı için konserde bulunamadı. Allah'tan imdadımızı yetişen birileri oldu. 8 yıldır piyasadayım, ilk çıktığım günden beri değişmedim. Argo konuşan, arada ağzından küfür kaçıran bir kadınım. Değişmesini umuyoruz ama değişmeyince de değişmiyor. Bir konuya hakim olmadan o konu hakkında yorum yapmamak lazım. Bizi eken arkadaşa, Melek'e de hala sinirliyim. Tabii ki bu durumdan dolayı üzülen, kırılan varsa özür dilerim. Özür dilemek erdemdir" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA DA ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananların ardından İrem Derici, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcı, söylediği sözlerden dolayı pişmanlığını dile getirdi. Yanlış anlaşıldığı için özür dileyen Derici'ye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Hadise'nin mesaj atarak destek olduğu şarkıcıya Bülent Ersoy'dan da destek gecikmedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Diva, "İrem Derici öyle saygısız biri değildir. Yüreğinde Allah korkusu vardır" dedi. Usta şarkıcının sözleri karşısında duygulanan Derici, ağlamamak için kendini zor tuttu.



