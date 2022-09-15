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Melisa Döngel'in olaylı gecesi! Saç saça baş başa kavga etti

Melisa Döngel'in olaylı gecesi! Saç saça baş başa kavga etti

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel, İstanbul'da bir kadınla saç saça baş başa ettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Melisa Döngel sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu saç saça baş başa kavga etti.

Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Döngel söz konusu olayla ilgili daha önce sorulan sorulara "Olabilir, olmayabilir de" demişti. O kavganın görüntülerini 2. Sayfa paylaştı.

Görenlerin şoke olduğu görüntüler sonrası Döngel sosyal medyanın diline düştü.

Döngel'in kavga ettiği anları görenler "Bu ne sinir Melisa?", "Ünlü düşmesi", "Bu nasıl varoşluk" yorumlarında bulundu.

 

Etiketler kavga saç saça baş başa melisa döngel
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